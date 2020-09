Die Politik sortiert sich neu

Begehrte Partner

In Frage kämen die Linke und die Satirepartei „Die Partei“. Linken-Vorsitzende und Ratsfrau Brigitte Stelze sagt, dass mit „einer Partei“ ein Termin vereinbart sei. Gemeint sind die Grünen, die wohl schon mal angefragt haben. Die Linke hat eine vierköpfige Verhandlungskommission gebildet. Neben Stelze ist Co-Vorsitzender Florian Straetmanns dabei, der frisch gewählte neue Fraktionsvorsitzende Bernd Vollmer und Ratsfrau Meike Taeubig. „Alles in einer Mitgliederversammlung abgestimmt“, betont Stelze. Denn früher waren nicht alle bei den Linken begeistert von festen Koalitionen mit SPD und Grünen. Jetzt geben sich die Linken pragmatischer. „Aber bei einer Zusammenarbeit, in welcher Form auch immer, muss auch linkes Profil erkennbar sein“, betont Stelze.

Gegen den Klüngel

Lena Oberbäumer war die Oberbürgermeister-Kandidatin der „Partei“. Jetzt hat sie ein Ratsmandat. „Aber noch nichts aus dem Rathaus gehört.“ Keine schriftliche Bestätigung. „ich weiß nur aus dem Internet, dass ich drin bin.“ Umso erstaunter ist sie, dass ihre Partei bereits als Koalitionspartnerin gehandelt wird. „Wir sprechen mit allen außer AfD und FDP“, sagt sie und fügt gleich an, dass sie und ihr Ratskollege Daniel Hofmann erst mal lernen müssten, „wie der Laden läuft.“ Und andere müssten erst einmal lernen, wer sie denn überhaupt seien. „Wir sind keine Clowns. Wer das sagt, verlacht die Menschen, die sich von den Etablierten abgehängt fühlen und uns gewählt haben.“ Die Etablierten, das sind in ihren Augen auch SPD und Grüne. „Wir sind eigentlich gekommen, um auf diesen Klüngel aufzupassen“, fügt Oberbäumer an.

Schwierige Suche

Eine Zusammenarbeit mit der Partei über fünf Jahre – das dürfte also nicht ganz leicht zu vereinbaren sein. Das denkt sich wohl auch Bielefelds SPD-Chefin Wiebke Esdar. Doch zusammen mit den Grünen wären die Sozialdemokraten auf einen weiteren festen Bündnispartner angewiesen, der auch in den Fachausschüssen des Rates Stimmrecht hätte. Die bisherigen Paprika-Partner Bürgernähe/Piraten und Lokaldemokarten haben das nicht, weil sie nur Einzelvertreter in den Rat entsenden. Also doch Groko, eine Zusammenarbeit mit der CDU? „Mir wird immer nachgesagt, dass ich so etwas nicht wolle“, sagt Esdar. Das stimme so nicht. „Selbstverständlich werden wir auch mit der CDU reden.“ Der Unterbezirksvorstand hat am Montagabend ebenfalls eine Verhandlungskommission gebildet. Neben Esdar ist der neue Fraktionschef Riza Öztürk dabei und auch Partei-Vize Ingo Nürnberger.

Gestaltungsmehrheit

Die CDU wurde bei der Ratswahl stärkste Fraktion. Und auch sie will bei der Suche nach einer „Gestaltungsmehrheit” ein Wörtchen mitreden. Bei einer Vorstandssitzung am Mittwoch solle das festgezurrt, ein Fahrplan aufgestellt werden, sagt Ralf Nettel­stroth. Die Stichwahl gegen Clausen hat der Unions-Mann verloren. Er will aber Fraktionsvorsitzender im Rat bleiben und als Nachrücker auch das Landtagsmandat annehmen, das jetzt ins Haus steht. Eine Doppelfunktion, die Nettelstroth schon bis 2017 erfüllt hat. „Nach diesem Wahlergebnis fühlt sich Clausen den Linken verpflichtet“, ist Nettelstroths Einschätzung. „Aber die SPD muss sich darüber im Klaren sein, was eine solche Verbindung für sie bedeutet.“

Selbstbewusste Grüne

Die Grünen haben für den kommenden Mittwoch ebenfalls eine Mitgliederversammlung angesetzt. Dort soll dann das Wahlergebnis ausgewertet und eine Verhandlungsgruppe für die anstehenden Gesprächsrunden gebildet werden. Sie sehen sich in einer komfortablen Position, sind sie doch aus der Kommunalwahl deutlich gestärkt hervorgegangen und liegen nur noch knapp hinter der SPD.

Rat tagt im November

Möglichst bis November soll ein neues Rathaus-Bündnis stehen. Für den 12. November ist die erste Sitzung des neuen Stadtparlamentes geplant. In ihr werden auch die künftigen Stellvertreter von Pit Clausen gewählt. Neben CDU und SPD haben auch die Grünen schon mal einen Anspruch auf einen der Bürgermeister-Post angemeldet. Geklärt sein müsste bis November auch, wie künftig die Ratsausschüsse zusammengesetzt sind. Darin sollte sich auch die künftige Ratsmehrheit widerspiegeln. Kein leichtes Unterfangen, wenn man noch nicht weiß, wer mit wem.