Bielefeld (WB/peb). An einer weiteren Bielefelder Schule sind Schüler infolge einer Corona-Infektion in Quarantäne geschickt worden. Die Hans-Ehrenberg-Schule in Sennestadt hat am Montagabend Eltern informiert, dass es in der Klasse 9a einen Corona-Fall gibt.

Von Westfalen-Blatt