Wiebke Esdar zieht’s nach Werther

Die Bundestagsabgeordnete will aber erneut für den SPD-Unterbezirksvorsitz kandidieren

Bielefeld (WB). Bielefelds Bundestagsabgeordnete und SPD-Unterbezirksvorsitzende Dr. Wiebke Esdar will gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem gerade geborenen Sohn ins benachbarte Werther umziehen. Ihr Mann Veith Lemmen hat dort am Sonntag die Stichwahl gewonnen und wird am 1. November das Amt des Wertheraner Bürgermeisters antreten. Im Wahlkampf hatte Lemmen angekündigt, im Falle eines Sieges auch nach Werther zu ziehen. „Wir werden uns jetzt auf die Suche nach einem Haus machen“, sagte Esdar. Sie wisse, dass dies zu Irritationen führen könne, sehe aber keinen Interessenskonflikt mit ihren aktuellen Ämtern.