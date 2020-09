Folgen der Familienfeier weiten sich aus

Bielefeld (WB). Auch der Corona-Fall an der Realschule Heepen ist eine Folge der Familienfeier am 15. September, die damit Quarantäne-Regelungen an nunmehr elf Bielefelder Schulen ausgelöst hat. Und auch die Kita Leuchtturm in Hillegossen ist von einem positiven Fall im Zusammenhang mit der Feier betroffen.

Von Peter Bollig