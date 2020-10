Der Schwellenwert löst eine Verpflichtung der Stadt aus, Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens einzuleiten . Eine entsprechende Allgemeinverfügung ist in Vorbereitung, weil der Wert in dieser Woche noch erreicht werden könnte.

Immerhin gibt es keine Neuinfektionen an weiteren Schulen oder in Kindergärten. Allerdings weiten sich die Folgen der privaten Familienfeier vom 15. September, die bereits die Quarantäne von fast 1000 Schülern und Lehrern an elf Schulen und Kindern einer Kita verursacht hat, weiter aus. 74 der aktuell infizierten gehen auf die Feier zurück, 17 mehr als am Mittwoch. Aktuell infektiös sind dadurch jetzt 112 Personen.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder liegt bei 941. Von den positiv Getesteten sind 820 Menschen genesen – zwei mehr als am Vortag.

Die rund 800 Schüler und Lehrer, die Montag und Dienstag getestet wurden, müssen sich noch gedulden, nach Angaben der Stadt liegen die Ergebnisse der Tests noch nicht vollständig vor.

In Quarantäne befinden sich aktuell 553 Personen, das sind 20 mehr als am Vortag. Die im Zusammenhang mit dem Corona-Fall „Familienfeier“ verordneten Quarantänen für 800 Schüler sowie 150 Lehrkräfte sind hier noch nicht eingerechnet und werden erst in den kommenden Tagen in der Statistik erscheinen.

Die Neuinfektionsrate von 30,6 pro 100.000 Einwohner entspricht 102 Neuinfizierten.