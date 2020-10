Sparkassenfiliale in Milse öffnet wieder

Bielefeld (WB/hu). Die Sparkassenfiliale in Milse öffnet ab Montag wieder. Damit gibt es für die Kunden nach monatelanger Unterbrechung wieder einen persönlichen Service an der Elverdisser Straße, nachdem zunächst die Corona-Pandemie für eine Schließung gesorgt hatte und dann, wie berichtet, Ende Juli Kriminelle den Geldautomaten in der Filiale gesprengt hatten, wobei es im Technik-Bereich zu größeren Sachschäden gekommen war. Erstmals bei einer Geldautomatensprengung hatten die Täter dabei in Bielefeld Bargeld erbeuten können. Als Reaktion hatte die Sparkasse 15 Filialen mit Geldautomaten nachts komplett geschlossen, um Anwohner zu schützen.

Von Westfalen-Blatt