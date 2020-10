Lastwagen rast in Leitplanke

Unfall nach Sekundenschlaf – Fahrer bleibt unverletzt – A2 in der Nacht gesperrt

Bielefeld (WB/cm). Nachdem ein polnischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen war, musste die Autobahn 2 zwischen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd in der Nacht auf Freitag gesperrt werden. Die Leitplanke bohrte sich in das Führerhaus, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerten bis in den Morgen.