Minister soll am OWD eingreifen

VCD aus Bielefeld schreibt in Sachen Lärmschutz an Hendrik Wüst, der auf Straßen NRW einwirken soll

Bielefeld (WB). Trotz der Ankündigung des Landesbetriebs Straßen NRW, noch vor dem 10. Oktober auf dem Teilstück des Ostwestfalendamms zwischen Haller Weg und Abfahrt Quelle die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 80 Stundenkilometer abzusenken, schaltet sich jetzt erneut der Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Sachen Lärmschutz am OWD ein. Der Kreisverband OWL hat einen Offenen Brief an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst auf den Weg gebracht, der ihn auffordert, auf Straßen NRW einzuwirken.