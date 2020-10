Damit liegt die Zahl der insgesamt positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder bei 979. Die Zahl der Menschen, die sich bei der Familienfeier angesteckt haben, liegt weiter bei insgesamt 74 – damit habe es in diesem Zusammenhang auch am Wochenende keinen weiteren Fall gegeben, so Stadtsprecher Daniel Steinmeier. Von den positiv Getesteten sind 854 Menschen wieder genesen – 25 mehr als am Freitag

Aktuell infektiös sind nun (Stand Sonntag, 10 Uhr) 116 Menschen, das sind drei weniger als am Freitag. Die Zahl der Reiserückkehrer, die positiv getestet worden sind, steht weiterhin bei 117.

In Quarantäne auf Grund befinden sich aktuell 947 Personen, das sind 307 mehr als am Freitag. Die aktuell im Zusammenhang mit dem Corona-Fall bei der Familienfeier verordneten Quarantänen für 800 Schülerinnen und Schüler sowie 150 Lehrkräfte sind hier noch nicht eingerechnet, diese werden erst in den kommenden Tagen in der Statistik erscheinen.