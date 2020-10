Ein Hinweisgeber teilte der Polizei am 1. Oktober mit, dass am Montag im Ravensberger Park ein Mann durch einen Messerstich verletzt wurde. Montagnacht zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr soll ein unbekannter älterer Mann zu Fuß im Park unterwegs gewesen sein. Der Täter stach diesem Mann von hinten ein Messer in den Rücken, so dass das Opfer zu Boden ging. Der Täter flüchtete anschließend aus dem Park.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.