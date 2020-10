Donnerstag wieder Streik bei Mobiel

Bereits am 29. September hatten die Mobiel-Beschäftigten die Arbeit niedergelegt. Der Stadtbahn-Verkehr war völlig eingestellt worden. Nur rund 20 Prozent der Busverbindungen konnten angeboten werden, weil sie von privaten Subunternehmern betrieben wurden.

Neben den Mobiel-Beschäftigten in Bielefeld sind auch alle anderen Beschäftigten von öffentlichen Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen. Nach dem Warnstreik in der vergangenen Wochen seien die Arbeitgeber nicht zu Verhandlungen bereit gewesen, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Sebastian Schulze. Die Gewerkschaft fordert bundesweit einheitliche Regelungen bei der Nachwuchsförderung, Entlastung bei sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste.

Im Vergleich zum Jahr 2000 sei die Zahl der Beschäftigten im ÖPNV um 18 Prozent geschrumpft, während die Anzahl der Fahrgäste im gleichen Zeitraum um ein Viertel zugenommen habe. Aufgrund der Belastungen komme es zu überdurchschnittlich hohen Krankenständen und der Anhäufung von Überstunden. Die Situation drohe sich weiter zu verschärfen, denn der Altersdurchschnitt in den Unternehmen betrage inzwischen 49 Jahre. „2030 geht jeder zweite Beschäftigte in den Ruhestand“, so Schulze.