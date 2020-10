Corona-Lage entspannt sich leicht

Vier Neuinfektionen in Bielefeld – 2200 Menschen in Quarantäne – Noch keine Testergebnisse vom Max-Planck-Gymnasium

Bielefeld (WB/abe). Im Vergleich zur vergangenen Woche entspannt sich die Corona-Lage in Bielefeld. Am Dienstag gibt es nach bestätigten Labortests „nur“ vier Neuinfektionen. 1227 Menschen befinden sich weiterhin in Quarantäne (plus 267). In dieser Statistik fehlen aber noch weitere 1000 Menschen.