Polizei fasst Autoknacker

In 30 Fällen Pkw aufgebrochen – Taten auch in Bielefeld – Festnahme in Dortmund

Bielefeld (WB). In Dortmund hat die Polizei am Montag zwei aus Litauen stammende Männer ohne festen Wohnsitz festgenommen. Sie sollen in Bielefeld, Gütersloh, Spenge, Harsewinkel und Münster in mindestens 30 Fällen Autos aufgebrochen haben. Sie schlugen die Scheiben ein und bauten dann Lenkräder, Scheinwerfer und Navigationsgeräte aus.