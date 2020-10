Lkw kracht in abbiegendes Auto

Bielefeld (WB/cm). Als ein 59-Jähriger am Mittwochmorgen auf den Parkplatz einer Bäckerei in Quelle abbiegen wollte, kam es zum Auffahrunfall. Mit hoher Wucht krachte ein 30-jähriger Pole mit seinem Lkw-Gespann in das Heck des Tiguan. Eine entgegenkommende Autofahrerin geriet mitten in die Unfallstelle auf der Osnabrücker Straße und drehte sich mit ihrem Wagen. Die Bilanz: glücklicherweise nur leichte Verletzungen, dennoch hoher Sachschaden.

Von Westfalen-Blatt