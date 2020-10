Insgesamt 74 – auch am Mittwoch gab es keinen weiteren Fall – davon stehen im Zusammenhang mit dem Corona-Fall „Familienfeier“.

Von den positiv Getesteten sind 928 Menschen genesen – plus 25 zum Vortag. Infektiös sind aktuell 56 Menschen, das sind 15 weniger als am Dienstag.

Das Ergebnis des noch ausstehenden Tests am Max-Planck-Gymnasium liegt vor. „Es gibt nun einen bestätigt positiven Fall in der Schülerschaft einer 8. Klasse“, teilt Daniel Steinmeier vom städtischen Presseamt mit. Im Gesundheitsamt laufe schon die Kontaktnachverfolgung. Die betroffenen Schüler sowie einige Lehrkräfte würden unter Quarantäne gestellt.

Insgesamt befinden sich derzeit 1226 Bielefelder in Quarantäne. Das ist einer weniger als am Dienstag. Im Zusammenhang mit dem Corona-Fall „Familienfeier“ befinden sich einige Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte noch in Quarantäne, sie sind hier noch nicht eingerechnet.

Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen ist auf 21,3 pro 100.000 Einwohner gesunken, das entspricht 71 Neuinfizierten.