9500 Tonnen Schutt bewegt

Bielefeld (WB). Das neue Amazon-Verteilzentrums ist in etwa so groß wie ein Fußballfeld: Genau 5000 Quadratmeter misst das Gebäude an der Teltower Straße 15 in Oldentrup. Gemeinsam mit der Bremer AG hat die Hagedorn-Unternehmensgruppe aus dem alten Hellmann-Standort eine neue, insgesamt mehr als zwei Hektar große Gewerbefläche geschaffen. Die Schlüsselübergabe an den Versand-Riesen ist nun erfolgt.

Von Westfalen-Blatt