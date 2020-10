Der Bielefelder Einzelhandel hat das Datum so gelegt, dass die Nachbarn aus Niedersachsen diese Gelegenheit ebenfalls für einen Ausflug in das Zentrum Ostwestfalens nutzen können. In Niedersachsen ist der 31. Oktober ein Feiertag (Reformationstag).

Die Altstadt, die Geschäfte rund um die Bahnhofstraße sowie das Einkaufszentrum Loom laden für 31. Oktober gemeinsam zum Late-Night-Shopping ein. Auch alle Geschäfte rund um den Jahnplatz sind für die Kunden erreichbar.