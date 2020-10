Trotz Corona: Am Samstag 14 Hochzeiten in Bielefeld

Bielefeld (WB). In Bielefeld sind Feiern, insbesondere Hochzeitsfeiern mit einer großen Anzahl von Gästen, in den Fokus geraten. Am Samstag ist der 10.10.2020.An diesem offenbar beliebten Datum sind 14 Hochzeiten in der Stadt angemeldet.