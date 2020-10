19 Neuinfektionen in Bielefeld

Bielefeld (WB/mdel). In Bielefeld haben sich weitere 19 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Neuinfektionsrate der vergangenen sieben Tage steigt damit auf 23,9 pro 100.000 Einwohner an. Das entspricht 80 Neuinfizierten. Am Freitag lag der Wert bei 20,9.