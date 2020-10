Obernstraße in Bielefeld: Offizieller Start am 29. Oktober - Soft-Opening läuft bereits

Bielefeld (WB). Das Block House in Bielefeld feiert am 29. Oktober seine offizielle Eröffnung. Auf der Baustelle in der Obernstraße 44 wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet, damit hier bald Steaks serviert werden.