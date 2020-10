Altenhagener Kirche ist Geschichte

Denn auch nach zwei Jahren liege noch immer kein neuer Bebauungsplan vor, der Sicherheit darüber gebe, wie die Neubebauung des etwa 3500 Quadratmeter großen Grundstücks aussehen soll, sagt Mark Brüning, Bauberater des Kirchenkreises.

Es fehlen Räume

Das belaste die Gemeinde massiv, weiß Pfarrer Daniel Wiegmann. „Durch den Abriss der vertrauten Gebäude ist die Gemeinde ohnehin ordentlich gebeutelt. Wenn es wenigstens Gewissheit darüber gäbe, wie es weitergeht, könnten die Gemeindemitglieder nach vorne schauen“, sagt der Pfarrer.

Darüber hinaus bedeute die Verzögerung auch ganz konkrete Probleme für die Gemeinde, gerade in Corona-Zeiten. Denn es fehle schlicht an Räumen für all’ die Aktivitäten, die nun noch mehr Platz beanspruchten, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. So sei die Frauenhilfe bereits in Räume der AWO in Milse ausgewichen. Vieles müsse auch im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Milse stattfinden, so Wiegmann.

Zum Jahreswechsel werden die Altenhagener und die Milser Gemeinden, wie berichtet, fusionieren. „Aber es ist wichtig, dass die Gemeinde in beiden Ortsteilen präsent ist“, sagt Daniel Wiegmann.

Konzept 2018 vorgestelllt

Doch nicht nur aus der Gemeinde, auch von vielen Altenhagenern werde er häufig angesprochen, wie es denn nun weitergehe auf dem Grundstück zwischen Kanzel- und Studiostraße, so der Pfarrer. Und auch die Nachbarn hätten einen Anspruch darauf, endlich Klarheit darüber zu bekommen, was dort gebaut werde, betont Mark Brüning. „Unser Konzept haben wir 2018 vorgestellt, und dazu stehen wir. Wir akzeptieren aber auch, wenn die Stadt eine andere Art der Bebauung vorschreibt. Wir brauchen nur endlich eine Entscheidung. Denn zwei Jahre nach dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplans sind wir immer noch nicht weiter“, sagt Brüning.

Im Januar 2018 war eine Machbarkeitsstudie vorgestellt worden zur Zukunft der Altenhagener Kirche und der nebenstehenden Gebäude mit Gemeindehaus und Wohnungen. Denn der Unterhalt der Gebäude war für die Gemeinde auf die Dauer nicht mehr zu leisten. Zwar hatte es auch kritische Stimmen gegeben, die sich für den Erhalt der Gebäude eingesetzt hatten, letztlich war jedoch die Entscheidung für den Abriss und eine völlige Neugestaltung des Grundstücks gefallen.

Dringender Wunsch: Gewissheit

Diese sieht vor, dass nach dem Abriss an den Kirchturm, der erhalten bleibt, ein neuer, etwa 100 Quadratmeter großer Gemeinderaum angebaut wird und auf dem übrigen Grundstück Wohnhäuser entstehen sollen. Nach den Plänen des Kirchenkreises sollte es zwei parallel verlaufende Gebäuderiegel geben. Im Dezember 2019 hatte das städtische Bauamt – für viele überraschend – eine eigene Variante mit zwei L-förmigen Baukörpern präsentiert.

Die Bezirksvertretung Heepen hatte sich daraufhin dafür ausgesprochen, dass zunächst beide Varianten weiterentwickelt werden, auch wenn einige Bezirksvertreter die Bauamt-Variante favorisierten. Doch bislang habe das Bauamt noch keine Vorlage für den neuen Bebauungsplan erstellt, so Mark Brüning: „Wir schulden es der Gemeinde aber, dass es endlich Gewissheit gibt.“