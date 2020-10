Bielefeld feiert ohne Beanstandungen – bis auf eine Ausnahme

Polizisten sprachen mehr als 20 Platzverweise aus.

Als Mitarbeiter des Ordnungsamts am frühen Morgen in einer Bar an der August-Bebel-Straße eine Corona-Kontrolle durchführten, soll sich ein alkoholisierter Mann geweigert haben, seine Personalien anzugeben. Er floh, wurde aber von Polizisten gestellt und soll sich den Beamten so sehr widersetzt haben, dass er gefesselt und mitgenommen wurde. Daraufhin sollen sich mehrere Dutzend Gäste mit Migrationshintergrund mit dem Mann solidarisiert und Rassismusvorwürfe gegen die Polizisten erhoben haben.

Die Situation soll sich so hochgeschaukelt haben, dass die Beamten schließlich Unterstützung anforderten und die August-Bebel-Straße für den Polizeieinsatz zeitweise gesperrt werden musste. Gegen mehr als 20 Gäste der Bar wurden schließlich Platzverweise ausgesprochen, denen die Leute nachgekommen sein sollen.

Ruhiger war es zuvor am Wochenende bei Kontrollen und Stichproben auf 26 Partys, die wegen einer Gästezahl zwischen 50 und 150 vorschriftsmäßig angemeldet worden waren.

20 Mitarbeiter zogen in Zweier- und Dreierteams von 18 bis 0.30 Uhr durch das Stadtgebiet, um in den gängigen Feierlokalen die Einhaltung der Corona-Schutzregeln zu überprüfen. Dazu gehörte in erster Linie die Kontrolle der Gäste-Kontaktlisten, die bei der Verfolgung möglicher Infektionsketten von Nöten sind, und die Klärung der Fragen: Stimmt die Anzahl der angegebenen Gäste? Werden Desinfektionsmittel bereit gestellt? Trägt das Personal den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz?

“Kein einziges Fest musste abgebrochen werden”

„In Bielefeld läuft das alles ziemlich gut“, resümierte Philipp Wilkens, Abteilungsleiter Außendienst beim Ordnungsamt, am Sonntag. „Wir konnten keine Verstöße feststellen, lediglich zwei kleinere Ungereimtheiten. Aber die ließen sich noch vor Ort gerade ziehen. Kein einziges Fest musste abgebrochen werden.“

Mit „gerade ziehen“ meint Wilkens die Behebung von Ungenauigkeiten in den Kontaktlisten. „Das passiert schon mal, wenn viele Gäste auf einmal kommen“, sagt der Kontrolleur. „Wir haben die Personalien gründlich abgeglichen und hatten am Ende nichts mehr zu beanstanden.“ In einigen Fällen haben er und seine Leute zu fortgeschrittener Stunde dieselbe Party ein zweites Mal kon­trolliert, aber auch dann sei im Sinne der Corona-Schutzregelung – „unserer Bibel“ – alles in Ordnung gewesen.

Meistens seien die Teams vom Ordnungsamt, gut zu erkennen an gelben Westen und hochwertigen Atemschutzmasken, bereits erwartet und entsprechend höflich behandelt worden. Wilkens: „Im Gegenzug versuchen wir dann, bei unseren Stichproben möglichst dezent aufzutreten, um den Leuten den schönsten Tag ihres Lebens nicht zu versauen. Wir wollen die Feiern so wenig wie möglich stören.“

Auf die Familien konzentriert

So war es auch in der Hechelei, wo mit 50 Erwachsenen und zwei Kindern festlich Hochzeit gefeiert wurde: Am Tag zuvor hatten Udo Hauschild (32, Programmierer) und Marcela Ranft (32, Marketingexpertin) sich exakt an ihrem neunten Jahrestag auf der Sparrenburg das Ja-Wort gegeben. „Wir hätten gerne viel größer gefeiert, aber in Corona-Zeiten muss man sich den Gegebenheiten anpassen, damit das Fass nicht überläuft“, sagte der Bräutigam. So habe er notgedrungen darauf verzichtet, viele Freunde und Bekannte aus dem Bereich Fußball einzuladen und sich statt dessen auf die Familien konzentriert. Im Vorfeld der Feier hatte ein reger Austausch mit dem Ordnungsamt und der Hechelei stattgefunden.

„Das Fest läuft anders, als wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten, aber wir sind froh darüber, dass wir überhaupt so feiern dürfen“, sagte die Braut. Zur musikalischen Untermalung des Abends hatte sie den Singer-Songwriter Josef Myers aus Osnabrück engagiert. Kulinarische Höhepunkte waren aus ihrer Sicht „die Pasta aus dem Parmesanrad“ und die „Donuts zum Nachtisch“.

Philipp Wilkens und sein Kollege Frank Klöckner konnten nach wenigen Minuten wieder aus der Hechelei abrücken. Ihr Resümee: „Alle Prüfpunkte stehen auf grün: Hier wird vorbildlich geiert.“ Ähnlich fiel ihr Urteil für den Lokschuppen aus. Dort zelebrierten 800 Leute das Oktoberfest, mussten allerdings fernab ihres Sitzplatzes Masken tragen und durften auch nicht tanzen. Wilkens geht davon aus, dass – Stand jetzt – die Kontrollen des Ordnungsamtes bis auf weiteres jedes Wochenende stattfinden werden.