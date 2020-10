Der 39-Jährige hatte in der Nacht zum Samstag zwei Autos auf der Vilsendorfer Straße in Richtung Jöllenbeck überholt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Wiedereinscheren kollidierte er mit dem 48 Jahre alten Rollerfahrer, der vor den beiden Autos fuhr.

Beide Männer wurden lebensgefährlich verletzt in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht, wo der Harley-Fahrer am Sonntagnachmittag starb. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Vilsendorfer Straße vollständig gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 00.45 Uhr.