Als Mitarbeiter des Ordnungsamts am frühen Morgen in einer Bar an der August-Bebel-Straße eine Corona-Kontrolle durchführten, soll sich ein alkoholisierter Mann geweigert haben, seine Personalien anzugeben. Er floh, wurde aber von Polizisten gestellt und soll sich den Beamten so sehr widersetzt haben, dass er gefesselt und mitgenommen wurde. Daraufhin sollen sich mehrere Dutzend Gäste mit Migrationshintergrund mit dem Mann solidarisiert und Rassismusvorwürfe gegen die Polizisten erhoben haben.

Die Situation soll sich so hochgeschaukelt haben, dass die Beamten schließlich Unterstützung anforderten und die August-Bebel-Straße für den Polizeieinsatz zeitweise gesperrt werden musste. Gegen mehr als 20 Gäste der Bar wurden schließlich Platzverweise ausgesprochen, denen die Leute nachgekommen sein sollen.