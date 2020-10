Die GEW fordert 4,8 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten in den Kitas und der VHS. Die Mitglieder wollen sich einem Autokorso anschließen, den die Schwestergewerkschaft Verdi plant und der in Bielefeld starten soll.

Bernd Bretthauer Aue vom Arbeitskreis Tarif der GEW versteht nach eigenen Angaben irritierte Eltern, die ihren Kita-Alltag gerade wieder gewinnen. „Darum haben wir den Arbeitgebern eine Verschiebung der Tarifverhandlungen auf das kommende Frühjahr vorgeschlagen. Die Reaktion war ein allgemeines Desinteresse. Pit Clausen als Vorsitzender des Städtetags kann jetzt in den Tarifverhandlungen zeigen, wie sehr ihm die Motivation seiner Beschäftigten wirklich am Herzen liegt.“

Die Erzieherinnen und Erzieher seien noch im Frühjahr „Corona-Helden“ gewesen. In den laufenden Verhandlungen erlebten sie einen ganz anderen Arbeitgeber. In den aktuellen Tarifverhandlungen hätten die Städte und Gemeinden auch nach der zweiten Verhandlungsrunde noch nicht einmal ein Verhandlungsangebot vorgelegt. „Sie hoffen wohl, dass die Einsatzbereitschaft der Beschäftigten vor der Veröffentlichung eines Angebots weniger leidenschaftlich ist, als nach dessen Bekanntwerden“, so die GEW.

Von der Stadt Bielefeld liegen noch keine Angaben vor, wie auf den Warnstreik-Aufruf reagiert wird und ob Notfallgruppen eingerichtet werden.