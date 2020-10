Nachdem die Volksbank Bielefeld-Gütersloh bereits seit mehreren Monaten einen Großteil ihrer SB-Zonen in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens aus Sicherheitsgründen geschlossen hat, werden ab 15. Oktober auch die SB-Zonen aller übrigen Standorte nachts für die Bargeldversorgung nicht mehr zugänglich sein. Ausgenommen davon sind die Außengeldautomaten, die es in Bielefeld am Kesselbrink und in Hillegossen sowie in Gütersloh-Spexard gibt.

„Besonders in der kommenden dunklen Jahreszeit besteht ein hohes Risiko für Geldautomaten-Sprengungen. Die Volksbank liegt die Sicherheit von Kunden, Besuchern und Anwohnern am Herzen und nimmt die Empfehlungen der örtlichen Polizei und des Landeskriminalamtes NRW daher sehr ernst“, teilt eine Volksbank- Sprecherin mit.

Die Kunden werden mit entsprechenden Hinweisschildern auf die geänderten Zugangszeiten der SB-Zonen aufmerksam gemacht. Laut Volksbank sind die Geldautomaten in dieser Zeit kaum frequentiert.