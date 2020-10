Fällarbeiten umfangreicher als gedacht

„Das tut uns auch weh und ist sehr schade“, sagt Thomas Busche, Abschnittsleiter für den Bereich Forsten im städtischen Umweltbetrieb (UWB). Wie stark die Schäden an den über den Weg hängenden Ästen tatsächlich waren, habe sich jedoch erst herausgestellt, als Forstarbeiter mit dem Hubsteiger im Einsatz waren. „Erst von oben konnten man sehen, dass viele der Äste auf der Oberseite verbrannt waren“, erläutert Busche.

Insgesamt stellen die Fällarbeiten im Bereich der Promenade zwischen der Schönen Aussicht und Brands Busch sowie weiter südlich im Freudental die Mitarbeiter des UWB und der Bielefelder Spezialfirma, die im Einsatz ist, vor große Herausforderungen: Exemplarisch zeigt Busche dies an einer mächtigen Buche, die direkt am Rande des Friedhofs in Bethel stand und die durch Hitze und Trockenheit so stark geschädigt war, dass die zur Gefahr für die Friedhofsbesucher geworden war.

Platz für den Schlepper

„Wir hatten Glück, dass direkt gegenüber dem Standort ein kleiner Weg zwischen den beiden Weihern liegt, an dem sich der Schlepper aufstellen konnte, um den Baum beim Fällen in die richtige Richtung zu ziehen“, so der Förster. Zuvor war ein Forstexperte des UWB, der auch eine Baumklettererausbildung hat, zehn Meter hoch in den Baum gestiegen, um das Zugseil zu befestigen.

Das mehrere Meter lange und mehr als eine Tonne schwere Stück Stamm wird in der Böschung zwischen Spazierweg und Friedhof liegen bleiben. Denn auch Totholz habe eine wichtige ökologische Funktion, betont Busche, „nur die abgestorbenen Bäume stehen zu lassen, das können wir in diesen Bereiche nicht verantworten“.

Auch an anderen Stellen sind die Forstarbeiter mit schwerem Gerät im Einsatz. Seit Montagmorgen ist der Parkplatz an der Schönen Aussicht gesperrt, weil auch dort gearbeitet wird. Einige Bäume müssen komplett gefällt werden. Um die umstehenden Bäume möglichst zu schonen, werden bei diesen zunächst die Kronen Stück für Stück abgetragen, bevor dann der Stamm abgesägt wird. Ein mächtiger Fällgreifer sichert dabei den Stamm oder drückt diesen, so dass er in die richtige Richtung fällt.

Guter Blick gefordert

An machen Bäumen reicht es, die abgestorbenen Äste aus der Krone zu schneiden. Einer der Fachleute, die dies übernehmen, ist Mike Bieker. Von dem Korb eines Hubwagens aus bearbeitet er die Baumkronen. „Man muss schon einen guten Blick haben, um zu sehen, welcher Ast dran bleiben kann und welcher abgesägt werden muss“, erklärt der Forstwirt.

Denn selbst ein nur daumendicker Ast kann, wenn er aus mehreren Metern Höhe herabfällt, schlimme Folgen haben, sagt Thomas Busche: „Wenn er senkrecht auftrifft, kann er die Schädeldecke eines Menschen durchschlagen.“

Probleme bereitet bei den Fällarbeiten auch das Wetter. Durch den Regen der vergangenen Tage ist der Boden matschig, so dass die schweren Fahrzeuge einsacken und ins Rutschen kommen können. Deshalb werden die Fällarbeiten, die eigentlich bis Freitag hätten abgeschlossen werden sollten, noch in dieser Woche weitergehen. Gearbeitet werden muss nun vor allem noch im Bereich in Richtung Brands Busch.

Abgesägte Äste und Stämme bleiben liegen

Eine Herausforderung sei auch, betont Thomas Busche, das Holz abzutransportieren. Denn die Wege seien schmal und für Lkw kaum geeignet. „Wir müssen deshalb längere Wege über die Ausfahrt bei Brands Busch einplanen.“ Wo es geht, wird das Holz schon vor Ort gehäckselt.

Bis dies passiert, könne es jedoch bis zum nächsten Sommer dauern, sagt Thomas Busche. Denn um die Wiesen im Freudental mit schweren Fahrzeugen befahren zu können, müsse es entweder im Winter eine längere Frostperiode geben oder aber eben trockenen Boden in der warmen Jahreszeit. Busche: „So lange können die teils großen Haufen aus abgesägten Ästen und Stämmen noch liegen bleiben.“

Die Reaktion der Passanten auf die Fällarbeiten an dieser so beliebten Stelle Bielefelds seien bislang ganz unterschiedlich – von erschrocken, aber interessiert und verständnisvoll bis hin zu verärgerten Kommentaren, sagt der Förster. Und dann gebe es besondere Negativbeispiele. Wie etwa einen Jogger, der einfach seitlings über die Absperrung gesprungen sei, mit der die Fällarbeiten abgesichert werden. Und auch, als ein Forstmitarbeiter den Sportler angesprochen habe, sei dieser uneinsichtig gewesen. Busche: „Er hat nur geantwortet, dass er hier immer jogge und ist weitergelaufen.“