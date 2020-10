15 Millionen Euro zur Verlängerung der Linie 4

Der Baubeginn der 1,3 Kilometer langen Erweiterung ist für Herbst kommenden Jahres geplant. Die Stadtbahn soll ab Sommer 2023 über den geplanten Hochschulcampus „Lange Lage“ bis zur künftigen Endhaltestelle an der Ecke Schloßhof-/Dürerstraße fahren. In Zusammenarbeit von BBVG, Verkehrsbetrieben Mobiel und Stadt Bielefeld entstehen zwei neue Haltestellen östlich der aktuellen Endhaltestelle Lohmannshof. Durch den Ausbau soll der Fachhochschulbereich und das neu entstehende Wohngebiet Grünewaldstraße mit rund 700 Wohneinheiten, wovon 400 Wohneinheiten für Studenten vorgesehen sind, besser an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden werden. Insgesamt soll das Projekt 18 Millionen Euro kosten. Joachim Berens, Geschäftsführer der BBVG: „Wir freuen uns sehr, dass der NWL dieses wichtige Infrastrukturprojekt für unsere Stadt fördert und bedanken uns dafür.“

Vorteile der Stadtbahn nutzen

Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), der in 16 Kreisen und drei kreisfreien Städten den Nahverkehr auf den Schienen organisiert, schüttet im Auftrag des Landes jährlich 25 Millionen Euro zur Erneuerung der Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs aus. „Der Ausbau des Netzes bietet mehr Menschen die Möglichkeit, die Vorteile der umweltfreundlichen Stadtbahn zu nutzen. Dabei ist es für uns wichtig und selbstverständlich, dass Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung Hand in Hand gehen,“ begründet Joachim Künzel, Geschäftsführer NWL, die hohe Fördersumme.

Das Projekt ist nicht unumstritten: Umweltverbände wie Pro Grün kritisieren den Flächenverbrauch bei zweifelhaftem Nutzen. Sie sehen derzeit keine Notwendigkeit einer Verlängerung der Stadtbahn-Linie 4.