Die zuletzt gemeldeten Zahlen der Stadt weichen wesentlich von den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit NRW ab. Während die Stadt zuletzt am 11.10.2020 als aktuell infektiös 42 Personen und als genesen 1.011 Bielefelder meldet, gibt das Landeszentrum sowohl am Sonntag, als auch zu Wochenstart geschätzte 260 aktuell Infektiöse und rund 800 Bielefelder als genesen an.

Die offiziellen Zahlen der Stadt werden für Dienstagvormittag erwartet.