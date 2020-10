Warnung vor der „Kanal-Mafia“

Diplom-Ingenieur Wilfried Günzel spricht sogar von einer „Kanal-Mafia“. Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Wasserwirtschaft bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lippe zu Detmold sagt im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT: „Es sind mafiöse Strukturen. Das muss man klipp und klar sagen.“

Denn es sind nicht nur einzelne Monteure, die in betrügerischer Absicht unterwegs sind, sondern es stecken Firmennetzwerke dahinter, die auch bundesländerübergreifend tätig sind. Wilfried Günzel hat mit dem NDR bereits mehrere Verbraucherschutz-Sendungen, teils mit versteckter Kamera gemacht, um unseriöse Monteure zu entlarven und Pfusch am Bau zu zeigen. Er arbeitet aber auch für die Verbraucherzentrale Düsseldorf und ist mit zahlreichen Schadensfällen in ganz NRW konfrontiert worden. Im Köln-Essener Raum ist es vor allem eine Firma, auf die zahlreiche Schadensfälle zurückgehen.

Aber auch in Ostwestfalen-Lippe ist die „Rohr-Mafia“ nach Auskunft von Maik Menke derzeit sehr aktiv: Der Paderborner, der selbst Inhaber verschiedener Unternehmen ist und als Sachverständiger auftritt, spricht von zwei akuten Fällen in Bielefeld und Gütersloh. Seit zehn Jahren verfolgt Menke die Kanalbetrüger, wie er sie nennt, und betreut Betroffene. Hunderte Fälle liegen bei ihm an. „Zurzeit ist es ganz schlimm. Ich habe viele Fälle auf dem Tisch“, sagt er. Er spricht von „strukturierter Abzocke“.

Das Foto, das Maik Menke zur Verfügung gestellt hat, zeigt das Trümmerfeld, das Kanalbetrüger hinterlassen haben sollen.

Die Masche ist immer die gleiche, wie Wilfried Günzel schildert. Entweder stellen sich Monteure von selbst ein, klingeln bei zumeist älteren Mitbürgern an der Haustür, berichten von Schäden, die zufällig bei einer Überprüfung im Kanal gefunden worden seien, zeigen (gefälschte) Bilder oder Videos und bieten ihre Hilfe an, meist auch eine kostenlose Kanaluntersuchung – aber noch bevor überhaupt der erste Handschlag getan worden ist, haben sie nach Auskunft Günzels schon Summen zwischen 3000 und 5000 Euro verlangt. Oder die Rohrreiniger werden gerufen: Wenn nämlich etwa eine Toilette verstopft ist und der hilfesuchende Bürger eine Rohrreinigungsfirma oder einen 24-Stunden-Service anruft.

Monteure reisen unter Umständen aus großer Entfernung an

Er landet dann aber nicht unbedingt bei einem örtlichen Unternehmen, sondern in einem Callcenter, wird aber in dem Glauben gelassen, tatsächlich mit der angerufenen Firma verbunden zu sein. Der Monteur kommt aber nicht nur vom anderen Ende der Stadt, sondern reist unter Umständen 200 oder 300 Kilometer an. Dass er auf sich warten lässt, wird dem Kunden damit begründet, dass er im Stau stehe oder noch ein Notfall dazwischengekommen sei.

Die Verstopfung wird zwar zunächst behoben, aber: „Was dann an Reinigungskosten abgerechnet wird, ist meist mehr als die tatsächlich gereinigten Meter Kanal“, sagt Wilfried Günzel. Denn es wird nicht nur der einfache Weg, den der Monteur mit seiner Reinigungsspirale im Abwasserrohr gegangen ist, berechnet, sondern der doppelte oder dreifache. Und häufig wird danach festgestellt, dass ein Schaden am Kanal vorliegt. Und wenn Bilder oder Videos gezeigt werden von Schäden, dann müssen die keineswegs aus dem Gebäude selbst stammen.

Schnell fangen die Monteure wie im Fall der Bielefelderin an, den Garten aufzubuddeln oder die Kellersohle aufzustemmen. Wilfried Günzel berichtet: „Das passiert dann an zwei bis drei Stellen, und pro Loch werden Kosten von 2500 Euro verlangt wie im Fall einer pensionierten Ärztin.“

Mitunter sind die Handwerker irgendwann einfach weg, lassen den Kunden auf dem Schaden sitzen, nachdem dieser schon tausende Euro gezahlt hat. Im Falle der geschädigten Bielefelderin floh der Monteur vor der herbeigerufenen Polizei.

Misstrauisch sein und notfalls die Polizei rufen

Doch was kann der Kunde tun, damit er erst gar nicht an einen dubiosen Monteur gerät? Am besten wendet man sich an den örtlichen Sanitärbetrieb, keinesfalls sollte man eine 0800-Nummer wählen oder einen 24-Stunden-Dienst anrufen, sagt Wilfried Günzel. Auch sollte man misstrauisch werden, wenn Monteure in verdunkelten Fahrzeugen vorfahren mit fremden Kennzeichen und kein Equipment dabei haben.

Maik Menke rät zudem für den akuten Fall, einen Nachbarn oder Freund hinzuzurufen als Zeugen – das schütze vor Abzocke. Auf Anzahlungen oder Vorkasse sollte man sich gar nicht erst einlassen, Formulare sorgfältig prüfen vor einer Unterschrift.

Wer das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt oder sich gar bedroht fühlt, sollte die Polizei rufen und von seinem Hausrecht Gebrauch machen.

Seriöse Firmen beim Landesamt für Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz

Und wenn tatsächlich eine Kanalprüfung erforderlich ist: „In NRW gibt es ein besonderes System. Das Landesamt für Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz, LANUV, führt eine Liste von Sachkundigen für Zustands- und Funktionsprüfungen von Abwasserkanälen“, sagt er. Diese Liste ist im Internet auf der LANUV-Seite abrufbar. Diese Sachkundigen sind extra geschult und geprüft und überall im Land ansässig.