Tatsächlich hat in Bielefeld ein geheimnisvoller Unbekannter das ehemalige Cinestar-Kino in der Zimmerstraße erworben und wird es unter dem Namen „Cine Center“ noch im Oktober, spätestens aber Anfang November dieses Jahres eröffnen. Der große Unbekannte möchte vorerst „im Hintergrund bleiben“. Er sei ein Seiteneinsteiger, habe im Alltag nichts mit der Filmbranche zu tun, erzählt er am Telefon.

Hoher sechsstelliger Betrag

Vielmehr sei er über einen Film mit dem Arbeitstitel „Lisas WG“, den er mitfinanziert hätte, ins Geschäft und zum eigenen Kino gekommen. Investiert habe er einen hohen sechsstelligen Betrag, aktuell sei er der alleinige Inhaber des Cine Center. Anfang November soll ein Kompagnon mit einsteigen.

Die ursprünglich für Anfang Oktober anvisierte Eröffnung wurde immer wieder verschoben. „Durch die Corona-Pandemie kam es zu Lieferengpässen“, berichtet der Investor. Aktuell werden neue Projektoren in zunächst vier von zehn Kinosälen eingebaut. An der langen Theke im ersten Obergeschoss fehlen noch die Zapfhähne. Schilder mit dem neuen Namenszug Cine Center wurden bereits installiert. Ansonsten sieht es dort oben aus wie zu Cinestar-Zeiten.

Vorerst, so der unbekannte Investor, soll der Spielbetrieb mit vier Kinosälen anlaufen. Sollte sich 2021 die Corona-Lage beruhigen, wolle er weitere Säle in Betrieb nehmen. Die ursprünglich geplante Eröffnungsfeier mit rotem Teppich und jeder Menge Prominenz wird ebenfalls aufs nächste Jahr verschoben.

Omar Sharif ist der Sicherheitsexperte

Die Promi-Feier ist indes der Grund, weshalb Omar Sharif jetzt schon mal nach dem Rechten schaut. Omar Sharif, das ist leider nicht der wiederauferstandene und unwiderstehliche Schönling aus „Doktor Schiwago“, sondern der leibhaftige Sicherheitsbeauftragte des neuen Eigners. Aktuell checkt er vor Ort schon mal die Lage. „Ich schaue zum Beispiel danach, ob es genügend Fluchtwege gibt und wie es mit dem Brandschutz aussieht“, erläutert der Sicherheitsexperte.

Das ehemalige Cinestar-Kino war am 31. März 2000 eröffnet worden und gehörte zuletzt der britischen Kinokette Vue International. Es verfügt über zehn Kinosäle mit 2290 Plätzen. Höhepunkt der Kinogeschichte waren unter anderem in Kooperation mit dem ZDF und dem WESTFALEN-BLATT drei Kino-Premieren der beliebten Krimireihe Wilsberg. Neben Blockbustern präsentierte das Cinestar, das Mitte März 2020 schloss, auch immer wieder Live-Übertragungen von Opernproduktionen aus der Metropolitan-Opera aus New York. „Das soll beibehalten werden“, erzählt ein Mitarbeiter, der ebenfalls anonym bleiben möchte.