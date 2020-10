Bielefeld (WB/mdel). Die Ermittlungen gegen einen Bielefelder Polizisten nach einem Schusswaffengebrauch sind eingestellt worden. Der Beamte hatte bei einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in Sennestadt einem Randalierer ins Bein geschossen. Aus Neu­tralitätsgründen hatte die Polizei in Münster die Ermittlungen übernommen.

Von Westfalen-Blatt