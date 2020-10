Jetzt müssen sich ALLE vernünftig verhalten

Der neue Angst- und Schreckensbegriff in Bielefeld heißt Risikogebiet. Auch Inzidenzwert ist so ein Wort zum Fürchten. Ein Fachterminus der Epidemiologie beschreibt, ob es gerade gut oder schlecht ist bei uns in der Stadt. 50 ist richtig doof. 49 gerade noch so okay. So haben es die Experten festgelegt. Die Pandemie wird in Skalen eingeteilt. Bielefeld steht jetzt auf der richtigen Alarmliste, nicht mehr nur auf der Lightversion, die ab Kennziffer 35 gilt. Die Stadt ist Corona-Risikogebiet. Plus 50.

Von André Best