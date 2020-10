Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in einem Geschäft an der Engerschen Straße in Schildesche. Der junge Mann wollte gegen 20.45 Uhr Zigaretten kaufen, doch die Verkäuferin wurde stutzig. Sie vermutete, dass er dazu zu jung sei und fragte nach seinem Personalausweis. Der Unbekannte konnte diesen jedoch nicht vorzeigen und erhielt somit keine Zigaretten.

Ein Zeuge beobachtete, dass der Jugendliche beim Verlassen des Ladens im Ausgangsbereich eine Blume nahm und ohne zu zahlen das Geschäft verließ. Der Bielefelder informierte eine Mitarbeiterin, die den Dieb verfolgte und vor dem Laden ansprach. Mit der Orchidee in der Hand lief der Täter plötzlich los, und der Zeuge nahm die Verfolgung auf. „Kurz vor Erreichen der Straße griff er den Rucksack des Flüchtenden“, teilt die Bielefelder Polizei mit. Der junge Mann schlug nach dem Verfolger, ließ die Blume fallen und rannte davon.

Der Täter wird als 16 bis 17 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, mit kurzen blonden Haaren, bekleidet mit weißer Sweatshirt-Jacke mit farbigen Punkten und einer blauen Jeans, beschrieben. Er trug eine orange-weiße Maske und einen dunklen Rucksack.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter Tel. 0521/5450 entgegen.