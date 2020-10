Schlangen an der Teststation

Bielefeld (sas). Gazal war mit ihrer Mutter bereits im Auto auf dem Weg nach Ostfriesland, als sie auf dem Ostwestfalendamm im Radio hörte, dass Bielefeld nun Risikogebiet sei. Also sind Mutter und Tochter – Gepäck im Kofferraum – am frühen Freitagnachmittag kurzerhand zur Drive-in-Corona-Teststation an der Feldstraße gefahren. „Mit Glück haben wir morgen ein Ergebnis, dann fahren wir noch bis Dienstag nach Norden.“