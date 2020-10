Bielefeld (WB). 17 neue Corona-Fälle sind am Samstagmorgen für Bielefeld bestätigt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt nimmt leicht ab und sinkt von 51,5 auf 50,0. Damit bleibt Bielefeld am zweiten Tag in Folge ein Corona-Risikogebiet.

Von Westfalen-Blatt