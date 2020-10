Fahrzeuge in Bielefeld-Brackwede ausgebrannt – Container in Sieker ebenfalls in Brand

Bielefeld (WB/cm). In Bielefeld-Brackwede standen in der Nacht auf Samstag zwei Autos in Flammen. Die beiden Wagen brannten komplett aus. Später brannte ein Müllcontainer in Sieker. Die Kriminalpolizei ermittelt.