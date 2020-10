Atemschutzmaske wird Pflicht in den Fußgängerzonen

Da Bielefeld die in der Verordnung festgelegte „Gefährdungsstufe 2“, den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern – addiert in einem Zeitraum von sieben Tagen – überschreitet, gelten verschärfte Maßnahmen.

- Im öffentlichen Raum dürfen sich nur noch maximal fünf Menschen treffen, die aus höchstens zwei Haushalten stammen.

- Als Feste von besonderer Bedeutung gelten zum Beispiel Hochzeiten, runde Geburtstage und Taufen. Wenn diese im öffentlichen Raum gefeiert werden, also in einem Restaurant oder einer Veranstaltungshalle, dürfen nur noch insgesamt zehn Personen zusammen feiern.

- An Großveranstaltungen, egal ob drinnen oder draußen, dürfen nur noch höchstens 100 Personen teilnehmen. Legt der Veranstalter ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept vor, das genehmigt wird, können draußen maximal 500 Personen dabei sein und in Innenräumen 250.

- Es wird eine Sperrstunde eingeführt. Das bedeutet, dass Kneipen und Bars, Cafés und Restaurants um spätestens 23 Uhr schließen müssen und erst morgens um 6 erst wieder öffnen dürfen. In diesem Zeitraum darf auch an Kiosks und Tankstellen kein Alkohol mehr verkauft werden.

- Der Mund-Nase-Schutz oder die Alltagsmaske muss von nun an verstärkt auch draußen getragen werden. Das gilt in allen Bereichen, in denen viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind. Jede Stadt legt diese Bereiche für sich selbst fest. Die betroffenen Straßen und Plätze müssen noch festgelegt werden; darunter werden voraussichtlich unter anderem die Fußgängerzonen sein, der Bahnhofsvorplatz und der Jahnplatz, aber auch die Wochenmärkte. Die Details werden Anfang der Woche in einer Allgemeinverfügung veröffentlicht. Bei Konzerten und Sportveranstaltungen, im Theater und Kino muss die Maske von nun an die ganze Zeit des Besuchs über getragen werden, also auch auf dem Sitzplatz während der Vorführung.

- Die Menschen werden gebeten, Sozialkontakte und Feiern eine Zeit lang zu reduzieren und möglichst infektionssicher zu gestalten.

Diese Auflagen können nach der Verordnung erst wieder gelockert werden, wenn Bielefeld beim Inzidenzwert sieben Tage in Folge jeden Tag unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern geblieben ist.

Hier nun die aktuellen Corona-Zahlen in der Stadt Bielefeld (Stand Samstag, 10 Uhr).

Positiv

Am Samstag gibt es 17 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bielefelder auf 1.218.

Aktuell infektiös sind 190 Menschen und damit drei weniger als am Vortag.

Reiserückkehrer

Die Zahl der Reiserückkehrer, die positiv getestet worden sind, steht weiterhin bei 121. Diese Zahl wird seit 17. Juli erhoben.

Genesen

1.019 Menschen sind mittlerweile wieder genesen, 20 mehr als am Tag zuvor.

Verstorben

In der Stadt Bielefeld gibt es seit Beginn der Pandemie neun Corona-Tote.

Quarantäne

In Quarantäne befinden sich aktuell 1.312 Menschen, das sind 40 mehr als am Vortag.

Neuinfektionsrate

Die Neuinfektionsrate in den letzten sieben Tagen sinkt leicht auf 50,0 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 167 Neuinfizierten.