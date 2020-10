Am Samstag hatte dieser Wert noch genau bei 50 gelegen, die Grenze zur Einstufung in die „Gefährdungsstufe 2“. Nun ist die Zahl in Bielefeld erheblich gestiegen, bei den Erkrankten pro 100.000 Einwohner übertrifft Bielefeld inzwischen den Landesschnitt, dieser liegt bei 54,7.

Die Stadt wird diese Einstufung am Montag in einer Allgemeinverfügung feststellen, einen Tag später werden wie mehrfach berichtet umfangreiche Einschränkungen (Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Sperrstunde) wirksam. Am Sonntagmittag will die Stadt dazu noch einmal detailliert informieren.

Diese Beschränkungen gelten, bis der Inzidenzwert über sieben Tage unter den Wert 50 fällt.