Bielefeld (WB/as). Das ist mal direktes Marketing: Am Rande des Teuto-Nordhangs stehen zwei Promotion-Fahrzeuge, auf deren Seiten entschlossen dreinschauende Germanen und Römer zu sehen sind und der Schriftzug „Niemand erobert den Teutoburger Wald“ steht. In Bielefeld hat der Streaming-Kanal Netflix am Wochenende für seine neue Serie geworben. Sie heißt „Barbaren“, hätte aber auch „Germanen“ heißen können. Denn in sechs Episoden geht es von kommendem Freitag an um die Varus-Schlacht (9. n. Chr.), um den Kampf der Germanen gegen die Römer.

Von Westfalen-Blatt