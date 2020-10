Damit ist in Bielefeld der bislang höchste Wert bei dieser Infektionskennziffer erreicht. Am Sonntag lag die Anzahl der Fälle in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner noch bei 56,6. Bereits seit mehreren Tagen liegt die Stadt damit über dem Wert von 50, der zu verschärften Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie führt.

So hat die Stadt Bielefeld bereits angekündigt, dass ab diesem Dienstag schärfere Regeln in verschiedenen Bereichen des gelten sollen . So wird es etwa eine Maskenpflicht in der Fußgängerzonen sowie eine Sperrstunde für Gaststätten geben.