Räuber macht im Bielefelder Supermarkt Beute – Polizei sucht Zeugen nach Tat am Samstagabend

Bielefeld (WB/abe). Ein Räuber hat am Samstagabend, 17. Oktober, mit einer Schusswaffe, in einem Lebensmittelmarkt an der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße, Geld erbeutet.