Dachstuhl fängt Feuer

Polizei sucht nach Ursache für Brand in leer stehendem Gebäude im Bielefelder Süden

Bielefeld (WB). Zu einem Dachstuhlbrand sind Kräfte der Bielefelder Feuerwehr Montagmittag an die Postheide im Senner Ortsteil Windflöte ausgerückt. Als die Feuerwehr gegen 12 Uhr am Einsatzort nahe der A33 eintraf, hatte sich das Feuer bereits auf weitere Gebäudeteile ausgebreitet. Weil das Wohnhaus seit Jahren leer steht, waren Bewohner nicht in Gefahr. Allerdings erlitt eine junge Feuerwehrfrau eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.