Ein besorgter Anwohner hatte nach Angaben der Polizei gegen 2.30 Uhr den Notruf gewählt, als er drei verdächtige Personen auf dem Kirchparkplatz beobachtete. Da in der Vergangenheit bereits in die Kirche eingebrochen worden war, wurde der Zeuge misstrauisch, als sich die Männer länger in einem geparkten Auto aufhielten.

Als der Streifenwagen eintraf, flüchteten die Männer in den nahegelegenen Park. Beamten trafen in der Grünanlage auf zwei Personen, die der Beschreibung des Zeugen entsprachen. Die 21- und 28-jährigen Bielefelder gaben an, spazieren gegangen zu sein.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs mussten die Beamten indes feststellen, dass das Kennzeichen gestohlen gemeldet worden war. Der Audi wurde bereits im September 2018 abgemeldet und fuhr davor mit Wolfsburger Kennzeichen.

Im Fahrzeuginneren fanden die Polizisten Servietten und Einpackpapier von Hamburgern auf dem Boden. Die Motorhaube des Audis war noch warm, was auf eine Benutzung schließen ließ.

Die Beamten erstatteten gegen die zwei Männer Anzeige wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen. Der 21-jährige Bielefelder steht außerdem in Verdacht, das Auto gefahren zu sein, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Im Anschluss befuhren die Streifenbeatmen die Heeper Straße und wurden erneut auf die beiden Bielefelder aufmerksam. An einer Tankstelle stärkten sich die beiden zusammen mit einem weiteren Freund mit Snacks. Der 23-jährige Bielefelder passte auf die Beschreibung des dritten Mannes im Auto. Folglich erstatteten die Beamten auch gegen ihn Anzeige wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen.