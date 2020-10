Das bedeutet, dass die Kapazitäten in den Zuschauersälen noch weiter reduziert wird. Leider können nicht alle Karteninhaber die Vorstellungen besuchen. Das betrifft zunächst alle Veranstaltungen bis einschließlich 31. Oktober. Um die erforderlichen Umbuchungen vorzunehmen, wird die Theater- und Konzertkasse vorübergehend geschlossen und ist auch telefonisch nicht erreichbar. Die Mitarbeiterinnen werden in den nächsten Tagen alle von den Umbuchungen betroffenen Besucher kontaktieren. Gäste mit dringenden Anliegen können eine E-Mail an abobuero@theaterbielefeld.de schreiben. Der Vorverkauf für alle weiteren Veranstaltungen bis Ende des Jahres ist zunächst eingestellt.