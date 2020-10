Trassenplanung beginnt noch 2020

Bielefeld/Vlotho (WB). Die Deutsche Bahn AG plant seit Jahren eine schnelle ICE-Trasse zwischen Bielefeld und Hannover, um Reisen in Richtung Berlin und zurück zu verkürzen. Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur will noch in diesem Jahr die Trassenplanung in Auftrag geben. Das sagte Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär und Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr, dem WESTFALEN-BLATT. Eine Aussage zum Trassenverlauf sei derzeit aber noch nicht möglich, erklärte er.

Von Jürgen Gebhard