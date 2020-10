Am Montag lag die Anzahl der Fälle in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bei 58,3. Ein neuer Höchstwert ist somit erreicht. Die Gesamtzahl der bestätigten Erkrankungen in Bielefeld beziffet das RKI auf 1292.

Neue Regeln treten in Kraft

In Teilen der Innenstadt muss ab sofort eine so genannte Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Dazu werden in den kommenden Tagen Stadt Schilder aufgestellt, die die Gebiete mit der Maskenpflicht ausweisen.