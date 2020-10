Baustart für die erste Radverkehrsachse

Dabei ist die Route nach Stieghorst schon viel länger in Planung als das seit zwei Jahren bestehende Radverkehrskonzept. Schon 2016 hatte die Bezirksvertretung Stieghorst sich dafür eingesetzt, die Strecke, die parallel zu den Gleisen der Stadtbahnlinie 3 verläuft, auszubauen, da diese eine wichtige Verbindung zwischen dem Osten der Stadt und der City ist.

Sperrung an der Stralsunder Straße

Seit Montag ist nun die Baustelle für den ersten, etwa 1,3 Kilometer langen Bauabschnitt zwischen Otto-Brenner-Straße und Elpke eingerichtet. Dies bedeutet, dass Radfahrer umgeleitet werden und die Stralsunder Straße in Höhe der Brücke über die Stadtbahngleise gesperrt ist. Denn dort wird der Knotenpunkt mit dem Geh- und Radweg so umgebaut, dass Radler und Fußgänger künftig Vorrang haben vor den Autos, erklärt Barbara Choryan, Nahmobilitätsbeauftragte der Stadt Bielefeld. „Die Fahrbahn wird für Autofahrer verengt und angerampt, damit die neue Vorfahrtsregelung auch deutlich wird.“ Zusätzlich wird für die Fußgänger ein Zebrastreifen markiert.

Einen ähnlichen Umbau wird es einige hundert Meter weiter in Richtung Osten geben, wo der Geh- und Radweg die Greifswalder Straße kreuzt und auch hier Priorität bekommt – nur einen Zebrastreifen wird es dort nicht geben.

Verbreiterung auf vier Meter

Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten an der Querung Stralsunder Straße abgeschlossen sein. Dann soll mit dem Umbau der eigentlichen Strecke begonnen werden. In fast allen Abschnitten wird der Geh- und Radweg von aktuell etwa drei Meter auf vier Meter verbreitert, erläutert Stefanie Maaß vom städtischen Amt für Verkehr. „Auf einem etwa 90 Meter langen Stück ist das nicht möglich, weil dort der Grunderwerb nicht gelungen ist.“ Eine Unterteilung in Fußgänger- und Radfahrerbereich wird es nicht geben.

Statt der bisherigen Schotteroberfläche wird der Weg asphaltiert und außerdem mit einer Oberfläche aus einem speziellen Harz versehen, der mit beigem Kiessand abgestreut wird. „Dadurch ist der Weg griffig. Und durch die Farbe ist er auch als Geh- und Radweg erkennbar“, erklärt Barbara Choryan. Bäume, die durch die Verbreiterung des Geh- und Radweges gefällt werden müssen, sollen eins zu eins ersetzt werden.

An der Otto-Brenner-Straße wird der Radweg vom Ehlentruper Weg aus künftig direkt auf die Mittelinsel zugeführt, die es dort bereits als Querungshilfe gibt. Außerdem soll diese vergrößert werden. Da auf der Otto-Brenner starker Autoverkehr herrscht, wird es dort, ebenso wie an der Querung der Elpke, keinen Vorrang für Radfahrer geben.

Erster Bauabschnitt kostet knapp 1,3 Millionen Euro

Knapp 1,27 Millionen Euro sollen die Bauarbeiten an dem ersten Abschnitt Elpke kosten. Die Stadt selbst übernimmt davon 327.000 Euro. Der Großteil des Geldes kommt aus Fördergeldern der Stadterneuerung NRW und der Nationalen Klimaschutzinitiative.

Fertig soll der erste Bauabschnitt Ende des kommenden Jahres sein. Dann soll der Bau des zweiten Abschnitt von der Elpke bis nach Stieghorst beginnen. Diese Strecke ist etwa 950 Meter lang, die Baukosten werden derzeit auf 890.000 Euro geschätzt.

Damit die Verkehrsachse von der Innenstadt bis nach Stieghorst für Radfahrer komplett verbessert wird, soll auch der Abschnitt vom Niederwall entlang der Rohrteichstraße und des Ehlentruper Wegs bis zur Otto-Brenner-Straße verbessert werden, sagt Barbara Choryan. Diese sind zwar schon seit langem Radfahrstraße, als solche sollen sie aber besser gekennzeichnet werden.

„Sukzessive ab dem nächsten Jahr“, so die Nahmobilitätsbeauftragte, sollen dort zunächst Markierungen und Beschilderungen deutlicher werden. Choryan: „Es wird aber auch bauliche Veränderungen geben, durch die wahrscheinlich ein Teil der Parkplätze in diesen Straßen wegfällt.“