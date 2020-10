Die Tat geschah am Dienstagvormittag, 20. Oktober, um 11 Uhr. Die Dame gab bei der Polizei an, dass ihr Rucksack gestohlen wurde. Darin sollen sich persönliche Dokumente, Schlüssel und Bargeld befunden haben. Sie wäre auf dem Heimweg nach einem Einkauf in einem Drogeriegeschäft unterwegs gewesen, als es zum Vorfall kam.

Zuvor hatte sie bereits bermerkt, wie ein junger Mann sie in der Sogemeierstraße beobachtet hatte. Eine sofortige Fahndung der Polizei in der Umgebung blieb erfolglos. Die Seniorin beschreibt den Täter wie folgt: männlich, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, 16 bis 18 Jahre alt, dunkle Haare und dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0521/545-0.