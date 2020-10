So geschah der Trickdiebstahl: Am Mittwoch stieg ein 88-jähriger Bielefelder gegen 11 Uhr in sein Auto ein, das er auf einem Kundenparkplatz eines Geldinstituts an der Carl-Severing-Straße geparkt hatte. Als er vom Parkplatz zwischen der Bertholdstraße und der Gottfriedstraße fahren wollte, musste er zunächst den vorbeifahrenden Verkehr abwarten. Diese Gelegenheit nutzte ein unbekannter Mann und öffnete ungefragt die Beifahrertür. Dabei hielt er ein braun-beiges Tuch in der Hand und erkundigte sich in gebrochenem Deutsch nach einer Reinigung. Der Senior gab dem Mann zu verstehen, dass er gehen solle. Das tat der Fremde auch.

Beim erneuten Anfahren stellte der Bielefelder jedoch fest, dass die Tasche mit seinen Wertsachen, die zuvor auf dem Beifahrersitz gelegen hatte, gestohlen worden war. Beim Gespräch mit dem fremden Mann war seine Sicht auf die Tasche kurzzeitig versperrt gewesen, weil der Fremde das Tuch weit ausgebreitet hatte.

Tags zuvor wurde eine 77-jährige Bielefelderin auf ähnliche Weise überlistet. Ein unbekannter Mann sprach sie gegen 11 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Teutoburger Straße, zwischen der Webereistraße und der Hermannstraße, an. Noch auf dem Weg zum Fahrzeug hielt er die Dame auf und erkundigte sich nach dem Weg zum Krankenhaus. Nachdem ihm die Bielefelderin den Weg erklärt hatte musste sie feststellen, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand.

Der Mann war bereits geflüchtet. Die Dame erinnert sich, dass der Mann etwa zwischen 40 und 45 Jahre alt war. Er war zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Er hatte laut Polizeiangaben ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0521-5450.